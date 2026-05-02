La respuesta de Tolosa Paz a la interna peronista: “No jubilamos a ningún compañero”

La diputada defendió la convocatoria en Parque Norte, minimizó las ausencias y planteó la necesidad de reordenar el peronismo en base a propuestas.

Hoy 16:44

Un sector del peronismo llevó adelante este viernes un multitudinario encuentro en Parque Norte que dejó al descubierto las tensiones internas que atraviesa el espacio. La ausencia de La Cámpora y del sector vinculado al gobernador bonaerense Axel Kicillof marcó el tono de una convocatoria que, lejos de mostrar unidad, evidenció la fragmentación dentro del Partido Justicialista.

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La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, una de las principales impulsoras del evento, salió al cruce de las críticas por las ausencias y buscó bajar el tono de la interna. “No jubilamos a ningún compañero o compañera”, afirmó, y explicó que el objetivo fue generar un ámbito de discusión de ideas dentro del movimiento. En esa línea, sostuvo que “había un peronismo que necesitaba encontrar una comunión” en medio del complejo escenario político actual.

El encuentro reunió a más de 4.000 dirigentes de todo el país, entre ellos intendentes, legisladores y referentes sindicales. La iniciativa fue motorizada por Tolosa Paz junto a Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y el intendente de Pilar, Federico Achával, quienes impulsaron un espacio centrado en el debate programático más que en las candidaturas.

“Mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”, resumió la exministra, en referencia al espíritu del documento surgido del plenario. El mensaje buscó diferenciarse de las disputas personalistas en un momento clave para el peronismo, atravesado por la reconfiguración de liderazgos.

El trasfondo de este reordenamiento es la nueva etapa que enfrenta el PJ tras la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que la dejó fuera de competencia electoral. Aunque su figura mantiene peso político, su situación aceleró la disputa interna por la conducción del espacio.

Durante la jornada también hubo fuertes críticas a la gestión del presidente Javier Milei, especialmente en materia económica. Tolosa Paz planteó que el equilibrio fiscal debe ir de la mano de políticas de inclusión: “No hay equilibrio fiscal sin equilibrio social”, sostuvo, al tiempo que reivindicó la gestión de Néstor Kirchner en ese sentido.

Además, los dirigentes expresaron preocupación por la situación de las pymes y el empleo. “Sin trabajo no hay Argentina posible” fue una de las consignas que atravesó el encuentro, en clara alusión al impacto de las medidas económicas actuales.

En el plano electoral, el espacio ratificó su respaldo a las PASO como mecanismo de definición de candidaturas, aunque evitó dar nombres propios. “Hoy no estamos debatiendo candidatos”, insistió Tolosa Paz, dejando en claro que la prioridad pasa por construir una propuesta política.

Con este encuentro, el sector busca consolidar una alternativa dentro del peronismo, sumando dirigentes en torno a una agenda que combine estabilidad económica con desarrollo productivo e inclusión social, en medio de un escenario político marcado por la disputa interna y los desafíos de la oposición.