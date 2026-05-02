Operativo en Salavina: recuperaron burros robados y hallaron un matadero clandestino

El procedimiento se realizó en el paraje Cerrillos, donde también encontraron restos de un animal faenado.

Hoy 17:41

En un operativo realizado en el paraje Cerrillos, en el departamento Salavina, efectivos policiales desbarataron un foco de abigeato que mantenía en alerta a productores rurales de la zona.

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El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del 1 de mayo, cerca de las 19:20, con intervención de personal de la Departamental 15 de Ojo de Agua y de la Comisaría 39 de Los Telares, bajo directivas de la fiscalía de turno. La medida incluyó un allanamiento en una vivienda precaria tipo rancho, donde se presumía que podían encontrarse animales denunciados como robados.

Al ingresar al inmueble, los uniformados recuperaron dos burros —uno de pelaje moro blanco y otro pardo— que coincidían con las características aportadas por damnificados en denuncias previas.

Sin embargo, el hallazgo más relevante para la investigación fue el descubrimiento de restos de un tercer animal recientemente faenado. Este indicio reforzó la hipótesis de que en el lugar funcionaba un punto de faena clandestina, donde los animales sustraídos eran sacrificados para su posterior comercialización ilegal.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que este tipo de delitos no solo genera pérdidas económicas para los productores, sino que también implica un riesgo sanitario, debido a la circulación de carne sin controles bromatológicos.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa y a la identificación de los ocupantes del inmueble. En tanto, los animales recuperados quedaron a resguardo a la espera de ser restituidos a sus propietarios.

La investigación continúa con el objetivo de determinar si existe una red más amplia de cuatrerismo en la región, que abarcaría zonas cercanas como Los Telares y Ojo de Agua.