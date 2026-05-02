“Lo extraño horrores”: el dolor de Soledad Silveyra por la muerte de Luis Brandoni

La actriz compartió recuerdos íntimos y anécdotas sobre su relación dentro y fuera del escenario.

Hoy 17:24

La muerte de Luis Brandoni el 20 de abril de 2026 dejó una herida profunda en el mundo del teatro argentino. Nadie lo sintió tanto como Soledad Silveyra, su compañera en la obra Quién es quién.

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Desde Uruguay, y mientras promociona la película documental El último viaje a China, la actriz abrió su corazón y habló del dolor que atraviesa tras la partida del actor.

En diálogo con FM del Sol, Soledad no pudo evitar emocionarse al recordar a Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”.

Durante su paso por el ciclo Aire Rico, Silveyra reconstruyó los días previos a la muerte de Brandoni y compartió anécdotas que pintan de cuerpo entero la relación que los unía. “Beto decía: ‘No puede ser que mi carrera quede reducida a, a tres empanadas’”, relató entre risas, haciendo referencia al clásico de Esperando la Carroza.

La actriz destacó el amor incondicional que Brandoni sentía por el teatro y recordó una de las frases que más repetía el actor: “Beto tenía un amor por el teatro increíble. Siempre decía 'Si no hago teatro, me muero’”.

Silveyra también rememoró el accidente que sufrió durante la temporada, cuando debió actuar lesionada y Brandoni la alentó a seguir: “Yo hice funciones 10 días con Beto, él me decía: ‘¿Duele?’. ‘Mucho’. ‘Bueno, vamos, vamos, que el escenario cura todo, el escenario cura todo’”.

Pero el dolor no tardó en golpear de nuevo. Tras suspender una función por su lesión, llegó el accidente fatal de Brandoni. “El sábado a la tarde él se cae. Estaba sentado en una sillita con ruedas, se cayó, se golpea la cabeza… Y ese golpe fue mortal”, relató con la voz quebrada.

El sábado siguiente, Brandoni cumplió 86 años y Silveyra fue a visitarlo por última vez. “Y nunca más lo volví a ver, porque el cajón estaba cerrado”, recordó. “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”, repitió, dejando en claro la magnitud de la pérdida.