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Emocionante reencuentro: el Changuito Zeballos volvió a saludar a Nahitan en el “Madre de Ciudades”

El niño santiagueño, que había cumplido su sueño de conocer a su ídolo gracias a una publicación de Diario Panorama, vivió otro momento inolvidable en la previa de Central Córdoba-Boca.

Hoy 16:54

La previa del partido entre Central Córdoba y Boca Juniors en el Estadio Único “Madre de Ciudades” dejó una escena cargada de emoción con el reencuentro entre Exequiel “Changuito” Zeballos y Nahitan, el pequeño santiagueño que este viernes había cumplido su sueño de conocer a su ídolo.

Luego del emotivo encuentro que se generó gracias a una publicación de Diario Panorama, y que permitió que el propio jugador tomara contacto con la familia del niño, ambos volvieron a verse este sábado en el Único.

Un saludo que lo dijo todo

Esta vez, Nahitan estuvo presente en la platea y, tras la entrada en calor del plantel xeneize, recibió el saludo de Zeballos, quien no dudó en compartir otro momento especial.

La emoción del pequeño fue inmediata: el gesto del futbolista desató una reacción cargada de felicidad que terminó en un abrazo con su padre, reflejando lo vivido.

Un fin de semana inolvidable

El reencuentro coronó un fin de semana único para Nahitan, que pasó de soñar con conocer a su ídolo a vivir dos momentos inolvidables en apenas horas.

Te recomendamos: El gran y emotivo gesto del Changuito Zeballos con Nahitan, el niño santiagueño que cumplió su sueño gracias a Diario Panorama

La historia, que comenzó con un simple cartel y una publicación, se transformó en una experiencia que quedará marcada para siempre.

Una vez más, el fútbol regaló una escena que trasciende el resultado: la conexión entre un ídolo y un pequeño hincha que cumplió su sueño.

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