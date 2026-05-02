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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 MAY 2026 | 19º
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En vivo: Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Miami de Fórmula 1

Tras terminar décimo en la carrera Sprint, el piloto argentino vuelve a salir a escena buscando la mejor posición para el domingo.

Hoy 16:48

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Los horarios y el cronograma completo del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

  • Prácticas libres: REALIZADO
  • Clasificación sprint: REALIZADO

Sábado 2 de mayo

  • Carrera Sprint: REALIZADO
  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo

  • Carrera: 17.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el circuito del GP de Miami de la F1

El Circuito Internacional de Miami es una pista temporal que está ubicada en el predio del Hard Rock Stadium y por eso tiene un diseño muy urbano de 19 curvas. Fue incorporado al calendario de la Máxima recién en 2022.

  • Número de vueltas: 57
  • Longitud del circuito: 5.412 kilómetros
  • Distancia de carrera: 308.326 kilómetros
  • Vuelta récord: Max Verstappen (2023) 1:29.708

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

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