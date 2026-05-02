En vivo: Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Miami de Fórmula 1

Tras terminar décimo en la carrera Sprint, el piloto argentino vuelve a salir a escena buscando la mejor posición para el domingo.
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Viernes 1 de mayo
Sábado 2 de mayo
Domingo 3 de mayo
*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.
El Circuito Internacional de Miami es una pista temporal que está ubicada en el predio del Hard Rock Stadium y por eso tiene un diseño muy urbano de 19 curvas. Fue incorporado al calendario de la Máxima recién en 2022.