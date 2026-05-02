En vivo: Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Miami de Fórmula 1

Tras terminar décimo en la carrera Sprint, el piloto argentino vuelve a salir a escena buscando la mejor posición para el domingo.

Hoy 16:48

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Los horarios y el cronograma completo del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: REALIZADO

Clasificación sprint: REALIZADO

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint : REALIZADO

: Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el circuito del GP de Miami de la F1

El Circuito Internacional de Miami es una pista temporal que está ubicada en el predio del Hard Rock Stadium y por eso tiene un diseño muy urbano de 19 curvas. Fue incorporado al calendario de la Máxima recién en 2022.