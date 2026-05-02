Franco Colapinto se lamentó por el toque con Verstappen en la sprint de Miami: "Podría haber sumado"

El piloto argentino, quien arrancó octavo y terminó décimo, tuvo una gran largada que se vio perjudicada por un incidente con el cuatro veces campeón del mundo.

Hoy 16:37

Franco Colapinto no pudo capitalizar su gran clasificación y finalizó décimo en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, luego de una competencia marcada por un incidente en la largada que lo dejó sin chances de sumar puntos.

El piloto de Alpine había partido desde el octavo lugar y tuvo un arranque prometedor: superó a Lewis Hamilton en los primeros metros y se metió en la pelea junto a Max Verstappen.

La situación se definió en la segunda curva, donde los tres pilotos llegaron emparejados. En ese contexto, el Alpine de Colapinto rozó con el Red Bull del neerlandés, lo que lo obligó a perder posiciones.

“Me condicionó porque me hizo perder dos puestos. Podría haber sumado”, explicó el argentino tras la carrera.

Además, su compañero Pierre Gasly aprovechó la situación para superarlo, relegándolo en el clasificador.

“Creo que sin ese toque podría haber sumado, pero yendo desde atrás se hace complicado”, agregó.

Ritmo y desgaste en el tramo final

Durante gran parte de la prueba, Colapinto mantuvo un buen ritmo, pero en las últimas vueltas comenzó a sufrir el desgaste de los neumáticos y la presión de Isack Hadjar, quien lo superó en el giro 17.

El argentino explicó que la posición en pista fue clave en esa pérdida: “Al estar dos segundos detrás de Gasly, el aire sucio, y más en una pista tan caliente, hizo que se calienten mucho más las gomas”.

Colapinto también hizo referencia a una diferencia en la configuración del auto respecto a su compañero, especialmente en el alerón trasero.

“Patiné mucho de atrás, con muy poco grip. Con ese alerón viejo me afecta no tener la carga que tiene Gasly, voy patinando más”, detalló.

Y completó:

“Es una pista muy exigente con la parte trasera, con mucha degradación, y tener menos carga es lo que más me perjudica”.