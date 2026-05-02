Alumnos de la Escuela Municipal “Ada Nilda Alderete” participaron de una charla sobre ”Salud mental y bullying”

Durante el encuentro, los alumnos aprendieron que el bullying tiene efectos devastadores en la salud mental, generando ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento y, en casos extremos, ideas suicidas.

Hoy 16:18

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 7 del barrio Avenida realizó el miércoles un taller sobre, “Salud mental y bullying”, dónde participaron los alumnos de 6to. y 7mo. grado de la Escuela Municipal N°1 “Ada Nilda Alderete”.

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Durante el encuentro, los alumnos aprendieron que el bullying tiene efectos devastadores en la salud mental, generando ansiedad, depresión, baja autoestima, aislamiento y, en casos extremos, ideas suicidas.

También afecta áreas cerebrales relacionadas con el estrés y la memoria, provocando bajo rendimiento académico y secuelas a largo plazo. Por lo tanto, la detección temprana y el apoyo psicológico son cruciales.

Los participantes también realizaron ejercicios de relajación con globos de pensamientos. Así aprendieron sobre las “emociones disfrazadas” y que a través de cada disfraz hay una emoción escondida que tiene que ser escuchada y expresada.