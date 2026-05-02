Detuvieron a un hombre en Austria por envenenar papillas para bebés en un intento de extorsión

El sospechoso, de 39 años, habría contaminado productos infantiles con veneno para ratas para exigir millones de euros a la empresa alemana HiPP. Los frascos fueron retirados antes de ser consumidos.

Hoy 16:37

Un hombre de 39 años fue arrestado este sábado en Austria, acusado de haber llevado adelante un grave plan de extorsión que involucraba la adulteración de alimentos destinados a bebés. Según informaron autoridades policiales de la región de Burgenland, el sospechoso habría contaminado frascos de papilla con veneno para ratas con el objetivo de presionar económicamente a la empresa alemana HiPP.

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Aunque la identidad del detenido no fue difundida oficialmente, medios locales señalaron que la aprehensión se habría concretado en Salzburgo, ciudad cercana a la frontera con Alemania, donde la compañía tiene su sede central. La investigación logró identificar al presunto responsable a partir de rastros digitales dejados en correos electrónicos y registros de cámaras de seguridad en supermercados.

De acuerdo con los datos recolectados, el acusado habría enviado un mensaje el pasado 27 de marzo en el que exigía el pago de dos millones de euros antes del 1 de abril para evitar la distribución de los productos contaminados. Sin embargo, la advertencia no fue leída a tiempo por la empresa, lo que permitió que varios de los frascos llegaran a puntos de venta.

La policía de Baviera, que encabeza las pesquisas, confirmó que al menos cinco recipientes adulterados fueron hallados en Austria, República Checa y Eslovaquia, todos antes de ser consumidos. Uno de los casos más relevantes se detectó el 18 de abril en un supermercado de Eisenstadt, donde un frasco contenía una pequeña cantidad de veneno.

Las alertas se centraron particularmente en un envase de puré de verduras —principalmente zanahoria y papa— de 190 gramos, mientras que otro producto posiblemente afectado aún no ha sido localizado.

Frente a esta situación, la empresa HiPP dispuso a mediados de abril el retiro preventivo de los lotes potencialmente contaminados en Austria, como medida de precaución para proteger a los consumidores.

El caso generó preocupación en varios países europeos, aunque las autoridades destacaron que no se registraron personas afectadas, gracias a la rápida intervención de los organismos de seguridad y control sanitario.