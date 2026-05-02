Neverland, el rancho de Michael Jackson y su controvertida historia

Neverland, el icónico rancho de Michael Jackson, se convirtió en un símbolo de la fantasía y la controversia en la cultura pop.

Hoy 15:57

Neverland no fue simplemente una residencia común. Michael Jackson transformó este rancho en un espacio único, repleto de juegos, animales y jardines diseñados para alejarse del bullicio de la fama.

Ubicado en California, el rancho abarcaba más de 2.700 acres y, desde 1988, se consolidó como uno de los ranchos más emblemáticos de la cultura pop. El nombre, inspirado en el mundo de Peter Pan, evocaba la infancia y la imaginación.

Para Michael Jackson, Neverland no solo representaba un hogar, sino una oportunidad de crear un mundo que no pudo disfrutar en su niñez, algo que compartió en diversas entrevistas.

El interior de Neverland incluía un parque de diversiones privado con una variedad de atracciones, como una rueda de la fortuna, carruseles y una pequeña montaña rusa. Este rancho también contaba con un cine privado y un tren que recorría los extensos terrenos.

El tren, en particular, se convirtió en un elemento icónico, con estaciones y jardines que ofrecían la sensación de estar en un parque temático. Además, Neverland albergaba un zoológico privado donde vivieron diversas especies, incluyendo jirafas y el famoso chimpancé Bubbles, buscando ofrecer a sus visitantes una experiencia singular.

La casa principal de Neverland fusionaba lujo y fantasía, con habitaciones para huéspedes y amplios espacios de entretenimiento. Sin embargo, también contaba con lagos, cascadas y jardines, creando un ambiente que equilibraba el espectáculo y la naturaleza.

Con el paso del tiempo, Neverland comenzó a captar la atención de los medios no solo por su diseño, sino también por las controversias legales que rodearon a Michael Jackson, incluyendo acusaciones en 1993 que culminaron en un acuerdo civil.

En 2005, el rancho fue el centro de un juicio penal donde Jackson fue declarado no culpable de todas las acusaciones. Posteriormente, dejó de utilizar Neverland como su residencia principal, y el rancho fue perdiendo muchos de los elementos que lo hicieron famoso, incluyendo la clausura del zoológico y la retirada de los juegos mecánicos.

Años más tarde, Neverland fue puesto en venta y, aunque su nuevo propietario realizó cambios significativos, su historia sigue siendo relevante, fusionando fama, imaginación y lujo con momentos difíciles en la vida de Michael Jackson. Aún hoy, este rancho es recordado como uno de los lugares más emblemáticos de la cultura pop.