Un jugador de Inter Miami reveló la dura reacción que tuvo Messi en el vestuario tras la derrota ante Orlando

Según Ian Fray, la Pulga tomó la palabra y no ocultó su enojo por el rendimiento del equipo.

Hoy 08:41

La dura derrota de Inter Miami por 4-3 ante Orlando City SC, en una nueva edición del clásico de Florida por la Major League Soccer, dejó mucho más que un resultado adverso. El equipo de Lionel Messi ganaba con comodidad por 3-0, pero se derrumbó en el complemento y terminó sufriendo un golpe inesperado.

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El clima en el vestuario no fue el mejor. Según reveló el joven defensor Ian Fray en conferencia de prensa, Messi tomó la palabra tras el partido y no ocultó su enojo por el rendimiento colectivo. La caída generó una fuerte autocrítica puertas adentro, especialmente por la manera en la que el equipo dejó escapar una ventaja amplia.

En la misma línea, Noah Allen también reconoció que el plantel se desconectó mentalmente después de ponerse 3-0 arriba y calificó el desempeño del equipo como “muy pobre”.

El inicio había sido ideal para Las Garzas. A los 4 minutos, Ian Fray abrió el marcador; a los 25, Telasco Segovia amplió la diferencia tras una asistencia de Messi; y a los 34, el propio rosarino marcó el tercero con un gran zurdazo desde afuera del área.

Sin embargo, antes del descanso, Martín Ojeda descontó para Orlando City con un remate lejano y dejó el partido abierto. En el complemento, el argentino volvió a ser protagonista: primero convirtió el segundo a los 23 minutos y luego, a falta de 12, marcó de penal para completar su triplete y empatar el encuentro.

Cuando parecía que el clásico terminaba igualado, apareció Tyrese Spicer en el minuto 93 para darle la victoria agónica al conjunto visitante y profundizar la frustración de Inter Miami.

La derrota también estiró una racha negativa en su nueva casa. Desde la inauguración del estadio, el 4 de abril, Inter Miami todavía no pudo ganar allí: igualó 2-2 con Austin FC, repitió empate ante New York Red Bulls por 2-2 y luego igualó 1-1 frente a New England Revolution.

Pese al golpe, Inter Miami se mantiene como escolta de la Conferencia Este de la MLS con 19 puntos, a cuatro del líder Nashville SC. En tanto, Orlando City quedó antepenúltimo con 10 unidades.

El próximo compromiso de Las Garzas será el sábado 9 de mayo, cuando enfrenten a Toronto FC por una nueva fecha de la Major League Soccer.