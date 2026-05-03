VIDEO | Escándalo en Perú: el Pampa Biaggio explotó contra el DT rival y lo fue a buscar al estacionamiento

El entrenador argentino de Comerciantes Unidos protagonizó un tenso episodio con Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, luego de la derrota por 1-0. La policía tuvo que intervenir para separar a los protagonistas.

Hoy 14:57

El fútbol peruano tuvo un cierre caliente tras el partido entre Comerciantes Unidos y Cienciano, que terminó con victoria por 1-0 para el conjunto de Cusco. Luego del encuentro, el argentino Claudio “Pampa” Biaggio, entrenador de Comerciantes, protagonizó un polémico cruce con su colega y compatriota Horacio Melgarejo.

Según trascendió, el conflicto comenzó cuando integrantes del cuerpo técnico de Biaggio le informaron que Melgarejo habría realizado gestos provocadores antes de retirarse de la cancha. A partir de allí, la tensión escaló rápidamente.

El primer cruce se dio camino a los vestuarios. En ese momento, Biaggio se mantuvo algo más al margen, aunque sus asistentes participaron de manera enérgica en la discusión. Sin embargo, la situación no terminó allí.

Minutos después, todo se trasladó al estacionamiento del estadio, donde el Pampa fue directamente a buscar al entrenador de Cienciano. En medio del enojo, incluso empujó a miembros de su propio cuerpo técnico que intentaban calmarlo.

“Sale y dice ‘así les quedó el ort...’. ¿Ese es el entrenador que ustedes tienen? Ustedes tienen una imagen. Cienciano es un club enorme, no merecen este tipo de mierda que tienen”, expresó uno de los ayudantes de Biaggio, en referencia a la frase que supuestamente habría desatado la pelea.

La situación obligó a la intervención de la policía, que separó a los protagonistas y permitió que Melgarejo se retirara del estadio en su auto.

El episodio se produjo pocos días después de otra polémica protagonizada por Melgarejo, esta vez con la prensa. Tras la victoria de Cienciano por 1-0 ante Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana, el técnico cuestionó con dureza las preguntas de los periodistas.

“¡Qué malos que son haciendo preguntas! Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente a nuestro plantel, sino a los empleados, al cocinero y a todos”, lanzó en conferencia.

Luego, remató con otra frase que también generó repercusión: “Ustedes, los periodistas, como nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer”.

Con este nuevo cruce, Melgarejo volvió a quedar en el centro de la escena, mientras que Biaggio también fue señalado por su reacción tras una derrota que terminó con tensión dentro y fuera de la cancha.