Preocupación por la baja vacunación antigripal: advierten posibles riesgos sanitarios en los próximos meses

El infectólogo Hugo Pizzi alertó sobre la caída en la adhesión a la campaña gratuita y remarcó que la menor cobertura podría afectar la inmunidad colectiva, especialmente en jóvenes y niños.

Hoy 16:20

Un llamado de atención encendió el infectólogo Hugo Pizzi, quien advirtió sobre una disminución en la aplicación de la vacuna antigripal en Argentina, un escenario que podría traducirse en mayores complicaciones sanitarias a corto plazo.

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Según explicó el especialista, la campaña de vacunación —disponible de manera gratuita desde marzo— no está alcanzando los niveles de adhesión esperados, con una caída más marcada en sectores jóvenes. Esta tendencia, sostuvo, contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando la participación había sido mayor.

El profesional también puso el foco en la población infantil. “Se observa una menor aplicación en niños”, señaló, al tiempo que remarcó que esta situación ya tuvo consecuencias concretas. En algunas provincias, como Mendoza, incluso se registraron casos que llegaron a instancias judiciales vinculadas a la falta de vacunación.

En cuanto al contexto global, Pizzi advirtió sobre la circulación de la cepa H3N2 subclado K, una variante que tuvo fuerte impacto en Europa durante su último invierno. “Ha afectado incluso a personas jóvenes sin patologías previas”, explicó, lo que incrementa la preocupación frente a la baja cobertura local.

El especialista recordó que el calendario oficial incluye la vacunación gratuita para grupos de riesgo, entre ellos niños de 6 meses a 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y personas con enfermedades preexistentes. Sin embargo, insistió en la necesidad de ampliar el alcance de la inmunización.

En esa línea, mencionó que algunas obras sociales decidieron extender la cobertura, una medida que —según indicó— responde tanto a criterios preventivos como al impacto económico que pueden generar las enfermedades respiratorias en el sistema de salud.

Finalmente, Pizzi advirtió que la caída en la vacunación podría debilitar la inmunidad colectiva, un factor clave para evitar brotes. En particular, destacó que los niveles de cobertura en la infancia vienen en descenso desde hace años, lo que podría tener consecuencias en la circulación de virus en la comunidad.