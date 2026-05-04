Cortes: medidas inmediatas para estar preparados

En Argentina, los cortes de luz son una realidad que afecta a miles de hogares, especialmente en los meses de verano. Conocer qué hacer ante un corte es fundamental para minimizar inconvenientes y garantizar la seguridad en el hogar.

Hoy 06:12

En el contexto de los cortes de luz, es crucial saber cómo actuar para mitigar problemas y mantener la seguridad en el hogar. Según datos de la Secretaría de Energía de Argentina, en 2022 se registraron más de 2 millones de interrupciones en el servicio eléctrico, lo que resalta la importancia de estar preparados.

La primera medida que se recomienda ante un corte de suministro eléctrico es verificar si el problema es general o solo afecta a tu hogar. Puedes hacerlo consultando con vecinos o revisando redes sociales y aplicaciones informativas que alertan sobre cortes en tiempo real.

Una vez confirmado que el corte es en tu área, es fundamental desconectar los electrodomésticos más sensibles. Esto incluye computadoras, televisores y otros dispositivos electrónicos que pueden sufrir daños por picos de tensión cuando se restablece la electricidad.

Además, es recomendable tener a mano una linterna y baterías de repuesto, así como una radio a pilas para mantenerte informado sobre el estado del corte. Esto es especialmente importante en situaciones prolongadas donde la comunicación puede verse afectada.

Si el corte se extiende más de unas pocas horas, considera utilizar hielo o bolsas de hielo para conservar alimentos en la heladera. Esto puede ayudar a evitar pérdidas significativas, especialmente en épocas de calor donde la descomposición de alimentos es rápida.

Finalmente, siempre es bueno tener un número de contacto de la empresa proveedora de electricidad a mano. Reportar el corte puede ayudar a que las autoridades prioricen la solución del problema, especialmente si afecta a un gran número de usuarios.