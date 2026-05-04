En vivo: Instituto necesita una hazaña ante Estudiantes de Río Cuarto para soñar con los playoffs

La Gloria visitará al Celeste desde las 21.30 en el estadio Antonio Candini, por el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026. Debe ganar por una diferencia histórica y esperar otro resultado.
Estudiantes de Río Cuarto e Instituto se enfrentarán este lunes desde las 21.30 en el estadio Antonio Candini, por la postergada fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en un duelo que marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos.
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