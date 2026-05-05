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Salavina: se salvó de milagro tras chocar contra un caballo en la ruta 92

El violento impacto dejó la camioneta destruida, pero el conductor solo sufrió golpes leves.

Hoy 09:18
ruta 92

Un violento accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este martes sobre la Ruta 92, a la altura del paraje Rubia Paso, en jurisdicción de Salavina.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando una camioneta Toyota Hilux embistió de lleno a un equino que se encontraba suelto sobre la calzada, en cercanías al puente del río Saladillo del Rosario.

Producto del fuerte impacto, el vehículo sufrió importantes daños en toda su parte frontal y quedó parcialmente sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a interrumpir el tránsito de manera preventiva.

A pesar de la violencia del choque, el conductor se salvó de milagro: no murió y solo sufrió algunos golpes, gracias al correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad del rodado.

En tanto, el animal murió en el acto debido a la magnitud del impacto.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 39 de Los Telares, que llevó adelante los procedimientos de rigor y ordenó la circulación vehicular, ya que media calzada permanecía obstruida.

Cabe señalar que la presencia de animales sueltos en esa zona es una problemática recurrente, por lo que las autoridades reiteraron el pedido a los conductores de circular con extrema precaución.

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