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Gremio fue contundente y goleó a un Riestra que se complica en la Copa Sudamericana

El Malevo perdió por 3-0 con el Tricolor en Nuevo Gasómtro, por la cuarta fecha del certamen internacional. Vinicius (penal), Amuzu y Braithwaite marcaron los goles.

Hoy 18:29
Riestra Gremio

Deportivo Riestra no pudo ante Gremio y cayó por 3-0 en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

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El conjunto brasileño golpeó primero en el Nuevo Gasómetro con un penal convertido por Vinicius, quien se tomó revancha luego de venir de fallar tres ejecuciones consecutivas ante Palestino.

A partir de esa ventaja, Gremio manejó mejor el desarrollo del partido y en el complemento terminó de sentenciar la historia. Francis Amuzu amplió la diferencia y luego Martin Braithwaite puso cifras definitivas para el 3-0.

Con esta derrota, Riestra quedó tercero en el Grupo F y complicó su panorama en la pelea por la clasificación, en una zona que empieza a ingresar en su tramo decisivo.

El Malevo venía de conseguir su primer triunfo internacional ante Montevideo City Torque, pero esta vez no pudo sostener el envión y sufrió una dura caída ante un rival de jerarquía.

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