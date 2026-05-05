Intensa búsqueda de un hombre de 61 años en la Capital santiagueña

Lo vieron por última vez el lunes último. Interviene personal de la Seccional Segunda.

Hoy 21:05

La comunidad santiagueña se encuentra en alerta por la desaparición de Eduardo Alberto López, de 61 años, conocido como “Gato”, quien es intensamente buscado por su familia y autoridades.

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Según informaron, López fue visto por última vez el lunes 4, cuando se encontraba trabajando en una obra en construcción. En ese momento, salió a realizar unas compras, pero no regresó. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero.

Al momento de su desaparición, el hombre no llevaba su teléfono celular. Vestía un jeans claro, zapatillas negras y un suéter gris. Es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello canoso y barba.

De acuerdo con testimonios de sus compañeros de trabajo, López presentaría problemas de memoria, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud y situación actual.

Su familia solicita la colaboración de toda la comunidad para dar con su paradero. Ante cualquier información, comunicarse de inmediato al número 3854-265729.