Siete menores detenidos en operativos policiales en Santa Fe

En Santa Fe, siete menores fueron detenidos durante la madrugada en operativos policiales relacionados con delitos en la vía pública.

Hoy 04:26

Durante la madrugada de este martes, varios menores fueron detenidos en dos operativos policiales en la ciudad de Santa Fe. Los hechos ocurrieron en puntos cercanos, lo que refleja la eficacia de la intervención policial.

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El primer operativo se desarrolló en la intersección de avenida Freyre y Crespo, donde la Brigada Motorizada sorprendió a un grupo de jóvenes intentando robar una bicicleta de la Municipalidad de Santa Fe. En este incidente, fueron aprehendidos un menor de 14 años y un joven de 18, este último identificado como parte de la banda “Los Pirañitas”.

El segundo procedimiento tuvo lugar en avenida Urquiza y Suipacha, gracias a la detección de las cámaras de videovigilancia, que alertaron sobre cinco jóvenes merodeando vehículos estacionados. El Comando Radioeléctrico intervino y logró la aprehensión de todos los sospechosos, encontrando un revólver calibre .22 sin municiones en posesión de uno de ellos.

Debido a la edad de los detenidos, todos fueron trasladados a la Comisaría 11ª, que cuenta con una dependencia para menores. Este tipo de acciones resalta la importancia de la vigilancia y el control en las áreas urbanas.

Las actuaciones fueron comunicadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para definir la situación del joven de 18 años.

Por su parte, la Fiscalía de Menores evaluará la situación de los adolescentes de entre 16 y 17 años, mientras que los menores más jóvenes podrían ser reintegrados a sus familias según lo determine la Justicia.