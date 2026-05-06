Violento asalto en el barrio Santa Lucía: una mujer sufrió un traumatismo de cráneo tras ser arrastrada

La víctima fue atacada en un sector sin iluminación del barrio Santa Lucía y sufrió un traumatismo de cráneo tras ser arrastrada por un delincuente. Fue asistida por personal del SEASE.

Hoy 20:26

Un grave hecho de inseguridad se registró en el barrio Santa Lucía, donde una vecina fue víctima de un violento asalto que le provocó serias lesiones en la cabeza.

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Según trascendió, el ataque ocurrió en un sector que se encontraba sin iluminación, situación que habría sido aprovechada por el delincuente para concretar el robo. En medio del forcejeo, la mujer fue arrastrada por el asaltante y terminó sufriendo un traumatismo de cráneo.

Tras el violento episodio, personal del SEASE acudió al lugar para asistir a la víctima, quien presentaba heridas de consideración en la cabeza.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes reiteraron sus reclamos por la falta de iluminación y mayor presencia policial para prevenir este tipo de delitos.