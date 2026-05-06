Santiago inició una capacitación docente sobre prevención de adicciones con eje en Vapeadores y Energizantes

El encuentro tuvo lugar en la Escuela Normal Manuel Belgrano de la ciudad Capital y reunió a más de 300 docentes.

Hoy 22:48

Con una importante convocatorias se llevó a cabo este miércoles la primera jornada de capacitación docente denominada "Vapeadores y Energizantes: Entre Modas y Riesgos", destinada a educadores de toda la provincia.

El encuentro tuvo lugar en la Escuela Normal Manuel Belgrano de la ciudad Capital y reunió a más de 300 docentes de los niveles inicial, primario y secundario, pertenecientes a instituciones de gestión pública, privada y municipal.

Capacitación

La actividad contó con la presencia de la titular de la Dirección General para el Abordaje Integral de las Adicciones (Digaia), Claudia Tarchini, junto al equipo técnico de Prevención Educativa, quienes estuvieron a cargo de las disertaciones.

Durante el encuentro, Tarchini explicó que se trata del primer encuentro de ciclo de formaciones dirigido a instituciones educativas seleccionadas de Capital, La Banda y localidades del resto de la provincia.

Estas acciones se enmarcan en la implementación de la jornada "Soy Parte", un programa que se desarrolla en todas las escuelas de Santiago del Estero y que apunta a fortalecer la prevención integral de consumos problemáticos.

En ese sentido, la funcionaria destacó que Santiago del Estero es pionera a nivel nacional al incorporar en su calendario escolar cuatro jornadas anuales dedicadas específicamente a esta temática. "Es fundamental trabajar sobre las alertas que van surgiendo en los distintos contextos y momentos", subrayó.

Asimismo, remarcó que el Observatorio Provincial detectó durante el último año una creciente naturalización en el consumo de vapeadores y bebidas energizantes, sin una adecuada percepción de riesgo por parte de la población joven. "Por eso decidimos comenzar este año abordando estas sustancias, considerando el alto riesgo que implican y el uso extendido que tienen", indicó.

En relación a los vapeadores, Tarchini advirtió que, lejos de ser una alternativa saludable al cigarrillo tradicional, presentan altos niveles de componentes tóxicos y cancerígenos.

En esa línea citó declaraciones del especialista Dr. Francisco Dadic, en el marco del Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico, quien alertó sobre un posible incremento significativo de enfermedades oncológicas en los próximos años vinculados a su consumo.

Respecto a las bebidas energizantes, la titular de Digaia puso el foco en su uso excesivo y su combinación con el alcohol, práctica frecuente entre jóvenes. "Se trata de un estimulante potente, con elevados niveles de azúcar y cafeína. Al mezclarlo con sustancias depresoras, es como acelerar con el freno de mano puesto: el sistema colapsa", expuso.

Finalmente, Tarchini anunció que la próxima jornada provincial se desarrollará el 15 de mayo, mientras que este viernes se realizará un nuevo encuentro en modalidad virtual, con participación de especialistas y autoridades municipales. "Hay un fuerte compromiso de intendentes y comisionados preocupados por la situación de los jóvenes", afirmó.

"Tenemos que aprender a cuidarnos. Las realidades sociales pueden condicionar, pero el amor y el cuidado no tienen condiciones", concluyó.

En continuidad con estas acciones, desde la organización informaron que la capacitación tendrá una nueva instancia este viernes 8 de mayo, de 8.30 a 12, en modalidad virtual y presencial, a través del canal oficial de YouTube de Digai. En la oportunidad disertarán el presidente de Fundatox y asesor de Sedrnar, Francisco Dadic; el director médico del Crease y de la Fundación Nocka Munayki, Julio Ríos; y el presidente de la Fundación Nocka Munayki y educador socioemocional, Javier Manzano.

La propuesta está destinada a integrantes del sistema educativo, salud, municipios, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales, familias y comunidad en general.