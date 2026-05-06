Barracas Central cayó ante Olimpia y se complica en la Sudamericana

El Guapo perdió 2 a 1 en el Estadio Florencio Sola, por la cuarta fecha del Grupo G.

06/05/2026

A Barracas Central se le sigue negando la primera alegría internacional. Después del duro golpe que significó quedar eliminado del Apertura tras perder con Banfield, el equipo necesitaba una reacción anímica urgente. Pero otra vez se quedó con las manos vacías: cayó 2-1 ante Olimpia por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana y quedó al borde de la eliminación.

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El comienzo había sido ideal para el conjunto dirigido por Rubén Darío Insua. A los ocho minutos del primer tiempo, Facundo Morales ganó de arriba entre todos los defensores paraguayos y conectó un cabezazo cruzado perfecto para marcar el 1-0. El Toro anticipó a todos y encendió la ilusión del Guapo en una de las pocas jugadas claras que logró generar en toda la noche.

Sin embargo, después del gol, Barracas Central nunca consiguió controlar el partido. Le costó muchísimo sostener la pelota, sufrió cada avance del rival y terminó dependiendo demasiado de las intervenciones de Marcos Espínola. Y tanto insistió Olimpia que terminó encontrando el empate a los 33 minutos: Eduardo Delmás lanzó un centro rasante desde la derecha y Fernando Cardozo apareció por el segundo palo para empujarla al gol.

A partir de ahí, el encuentro se jugó completamente como quiso Olimpia. El partido se llenó de pierna fuerte, discusiones y tensión constante. Las diez tarjetas amarillas reflejaron perfectamente el clima caliente de una noche con más roce que fútbol.

En el complemento, el desarrollo prácticamente no cambió. Barracas siguió mostrando muchas dificultades defensivas y pocas ideas en ataque. Aun así, a los 36 minutos tuvo una oportunidad clarísima para llevarse la victoria: Insua capturó una pelota dentro del área, remató incómodo y la tiró por encima del travesaño.

Cuando parecía que al menos iba a rescatar un empate, llegó el golpe definitivo. A los 44 minutos, Alex Franco armó una gran jugada desde el borde del área, se perfiló hacia adentro y sacó un remate al primer palo que sorprendió a Espínola para decretar el 2-1 final.

La impotencia terminó desbordando al Guapo sobre el cierre. De Martini fue fuerte desde atrás contra Leguizamón, el VAR llamó al árbitro y la jugada terminó con tarjeta roja. Una síntesis perfecta de una noche negra para Barracas.

Con esta derrota, Barracas Central quedó último en su grupo y necesita prácticamente un milagro para seguir con vida: deberá ganarle a Audax Italiano y a Vasco da Gama, además de esperar otros resultados. Un panorama muy complicado para un equipo que sigue sin encontrar respuestas.