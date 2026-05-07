Jury por el crimen de Nora Dalmasso: la Justicia destituyó a los tres primeros fiscales por mal desempeño

Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. No reciben una condena, sino que dejarán de ejercer sus funciones de manera inmediata.

Hoy 05:24

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba destituyó por unanimidad a los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso por mal desempeño y negligencia grave.

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Se trata de Javier Di Santo, que intervino de 2007 a 2015; Daniel Miralles, que participó de 2016 a 2017; y Luis Pizarro, a cargo de 2017 a 2019, cuando se elevó la causa a juicio contra el exesposo Marcelo Macarrón.

La decisión estuvo a cargo del jurado, integrado por los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walte Gispert y Aída Tarditti, y llegó después de una extensa jornada.

El fallo marca un precedente sobre la actuación de los funcionarios en uno de los casos más importantes de las últimas décadas.

Hasta ahora, los fiscales seguían trabajando: pese al proceso judicial, ninguno había pedido licencia y ni habían sido suspendido. Con este veredicto dejarán de ejercer de forma inmediata. Además, quedaron inhabilitados para cumplir funciones públicas en el Poder Judicial provincial.

De acuerdo a lo que determinó la jueza, los fundamentos de la sentencia serán leidos el 20 de mayo a las 9.

“La primera impresión es que va a generar una explosión institucional. Se ha removido por una supuesta imputación a un sujeto que supuestamente comitió un homicidio. ¿Qué va a pasar si se hace el juicio a Bárzola y resulta absuelto? ¿Qué va a pasar con este jury? Esto de jurídico tiene poco, vamos a ver los fundamentos", manifestó el abogado de uno de los fiscales a la salida de la audiencia.

Y cuestionó: “No sé que va a pasar con la justicia de Córdoba. ¿Qué van a hacer los fiscales ahora por hacer lo que tenían que hacer? Va a generar una inseguridad jurídica".

Por su parte, la familia Macarrón celebró la decisión del jury. Facundo aseguró que la destitución significa una “reivindicación de su mamá y del infierno que atravesó la familia en estos 20 años”.

La audiencia comenzó pasadas las 9 de la mañana y fue la fiscal adjunta Bettiana Croppi quien llevó adelante un duro alegato contra los tres funcionarios. Para la fiscal, se comprobó durante el proceso que que sus colegas actuaron mal y que debían ser destituidos de su cargo.

“Es incuestionable que la conducta achacada a los fiscales en los términos en que ha sido descripta precedentemente se enmarca en las causales invocadas. Éstos, como directores de la investigación de la causa, en el marco que les cupo en sus respectivas intervenciones, rehuyeron abiertamente una hipótesis delictiva, ostensible a partir de indicios concretos emergentes desde el comienzo y que fueron adquiriendo sustento con el tiempo; se obstinaron en establecer presunciones vinculadas al círculo íntimo de la víctima, con acusaciones hacia el hijo, el esposo, perdiendo todo norte procesal. Y, precisamente, en esa obstinación avocaron sus esfuerzos en un sin número de medidas, algunas de ellas, carentes de toda verosimilitud y racionalidad, tal como surge del contenido de los hechos descriptos respecto del accionar particular de cada Fiscal y ha quedado debidamente demostrado en este recinto, a lo largo de las audiencias realizadas”, apuntó.

Luego fue el turno de las defensas, quienes pidieron la absolución de los tres. Según sus representantes, actuaron conforme a derecho e investigaron a Roberto Bárzola, el parquetista cuyo ADN estaba en el cinto de la bata que tenía Dalmasso.

Tras los alegatos, se pronunciaron las últimas palabras, cerca de las 20, y recién a las 23 se conoció el veredicto después de varias horas de debate.

En marzo de 2025, la familia Macarrón presentó una denuncia contra estos tres funcionarios que investigaron el crimen ocurrido en Río Cuarto hace 19 años. Recién en diciembre, el jurado anunció su elevación a juicio político.

Finalmente, el jury comenzó hace dos semanas y, en pocos días, pasaron por el estrado más de 30 testigos que hablaron sobre los pormenores de la investigación. Además de Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina, también declararon otros fiscales que intervinieron en la causa como Julio Rivero, Darío Vezzaro, Rosario López Fernández y Pablo Jávega.