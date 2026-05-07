Estrategias para eliminar el olor a humedad de tu ropa

El olor a humedad en la ropa es un problema común que afecta a muchas personas, especialmente en climas húmedos. En Argentina, se estima que más del 30% de los hogares pueden experimentar este inconveniente en algún momento del año.

Hoy 06:12

El olor a humedad en la ropa es un inconveniente que afecta a muchas personas, especialmente en climas húmedos como el de Argentina. Este problema suele ser más notorio durante los meses de otoño e invierno, cuando la humedad en el aire puede llegar a ser del 80% o más.

Para eliminar el olor a humedad de la ropa, es importante entender que la causa principal suele ser el moho y los hongos, que prosperan en ambientes húmedos. Por lo tanto, el primer paso para combatir este problema es asegurarse de que la ropa esté completamente seca antes de guardarla.

Una solución práctica es el uso de vinagre blanco, que no solo ayuda a eliminar el olor, sino que también desinfecta la ropa. Agregar una taza de vinagre al ciclo de lavado puede ser muy efectivo. Además, el vinagre ayuda a mantener los colores brillantes y a suavizar las telas.

Otra alternativa es el bicarbonato de sodio, conocido por su capacidad de neutralizar olores. Puedes espolvorear un poco de bicarbonato en el fondo del canasto de la ropa sucia o añadirlo al ciclo de lavado junto con el detergente habitual para potenciar su efecto.

Además de estos métodos, la exposición directa al sol es una de las mejores maneras de eliminar el olor a humedad. La luz solar no solo ayuda a secar la ropa, sino que también tiene propiedades desinfectantes naturales que pueden eliminar bacterias y hongos.

Si la ropa ya tiene un fuerte olor a humedad, es recomendable hacer un lavado a fondo. Para ello, remojar la ropa en agua caliente con detergente y un poco de vinagre durante unas horas puede ayudar a eliminar los olores más persistentes antes del lavado habitual.

Por último, es fundamental mantener un ambiente seco en el lugar donde se guarda la ropa. Utilizar deshumidificadores o colocar bolsas de gel de sílice en los armarios puede ayudar a prevenir la aparición de humedad y mantener tu ropa fresca y libre de olores.