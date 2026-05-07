Kiara Ríos lanza su libro sobre inteligencia emocional en Jujuy

Kiara Ríos, reconocida astróloga y vidente, lanza su primer libro titulado 'Inteligencia Emocional', en el que propone herramientas para el desarrollo personal y la conexión con la sabiduría interior.

Hoy 06:45

La reconocida astróloga y vidente Kiara Ríos ha dado un giro significativo en su carrera al presentar su primer libro titulado 'Inteligencia Emocional'. Esta obra se ha convertido en un fenómeno dentro del ámbito de la astrología y el desarrollo personal.

En 'Inteligencia Emocional', Ríos propone un viaje hacia la conciencia, invitando a los lectores a desconectarse del ruido exterior y a conectar con su sabiduría interior. Este enfoque se presenta como una guía accesible que combina enseñanzas del budismo tibetano, el yoga y la astrología.

El libro aborda temas universales que incluyen el ego, el duelo, las heridas emocionales y el propósito de vida. Ríos ofrece herramientas prácticas que permiten a los lectores habitar el presente de manera más consciente y efectiva.

Ríos afirma: 'El conocimiento es exterior, pero la sabiduría se desarrolla en ti', destacando la importancia de aprender a reconocer y comunicar emociones en un mundo cada vez más complejo y dual.

La presentación del libro ha tenido lugar en espacios destacados como Dain Usina Cultural en Palermo y Casa Storni en Mar del Plata, consolidando así su éxito en el ámbito literario.

La autora, quien se prepara para una gira nacional por Argentina, planea compartir sus enseñanzas en el norte argentino en mayo, y posteriormente en Montevideo, además de nuevas presentaciones en Buenos Aires y Mar del Plata, ciudad donde reside actualmente.

Kiara Ríos también participa activamente en eventos literarios, incluyendo una reciente presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde su enfoque sobre la responsabilidad personal y el despertar de la conciencia ha resonado con una amplia audiencia.