Accidente de conducción durante práctica de manejo en calle residencial

Un accidente de tráfico ocurrió durante una práctica de conducción, resultando en daños materiales tras chocar contra un poste y un automóvil estacionado.

Hoy 05:29

Un intento de práctica de conducción terminó en un accidente de tráfico en una calle residencial, cuando una mujer, que recibía instrucción de manejo de su esposo, perdió el control del vehículo. Esta situación provocó una colisión con un poste de alumbrado público y un automóvil estacionado.

Según reportes, el incidente se produjo mientras la pareja realizaba una sesión de aprendizaje en vía pública. En ese momento, la conductora, aparentemente nerviosa, aceleró de forma brusca, lo que llevó a la pérdida de control del motorizado.

El vehículo impactó contra un poste de alumbrado público y luego colisionó contra un automóvil que estaba estacionado en la vía. Este accidente resalta la importancia de la seguridad vial durante las prácticas de manejo.

No se reportaron heridos en el accidente, sin embargo, se constató que hubo daños materiales significativos en los vehículos involucrados y en la infraestructura afectada.

Las autoridades locales aún no han informado si se iniciará un proceso de investigación para determinar las responsabilidades del incidente, lo cual podría ser crucial para prevenir futuros accidentes.

Este tipo de eventos subraya la necesidad de una formación adecuada y la supervisión durante las prácticas de manejo, para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.