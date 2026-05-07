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Expulsan a cinco ciudadanos chinos por documentos falsos en Jujuy

Cinco ciudadanos chinos fueron expulsados de Argentina tras ser interceptados con documentos falsos en Jujuy.

Hoy 14:19

En un operativo realizado por la Gendarmería Nacional, cinco ciudadanos de nacionalidad china fueron detenidos y posteriormente expulsados del país por portar Documentos Nacionales de Identidad (DNI) falsos.

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El incidente tuvo lugar en la noche del pasado martes en un puesto de control en Chalicán, ubicado sobre la ruta nacional N° 34, donde los efectivos del Escuadrón 60 'San Pedro' realizaron un control rutinario de dos vehículos que operaban como 'remis'.

Durante la verificación de la documentación, se descubrió que los pasajeros, todos mayores de edad, presentaban documentos argentinos que no eran válidos, además de pasaportes sin los sellos migratorios necesarios para certificar su ingreso legal al territorio nacional.

Los ciudadanos chinos ofrecieron diversas versiones sobre su permanencia en Argentina, indicando que tenían la intención de residir en Perico, donde supuestamente se les había ofrecido empleo en el Parque Industrial local.

Ante la situación, la Unidad Fiscal Federal de Jujuy tomó acción y se puso en contacto con la Dirección Nacional de Migraciones para proceder con la expulsión de los detenidos.

Según una fuente cercana a la investigación, los cinco ciudadanos fueron deportados a última hora del día de ayer a través del paso fronterizo internacional de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, desde donde se presume que habían ingresado al país por un paso no habilitado.

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