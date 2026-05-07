Trump y Lula se reúnen en la Casa Blanca en medio de tensiones entre EE.UU. y Brasil

Los mandatarios abordan una agenda centrada en aranceles, economía y cooperación en seguridad, en su primer encuentro del segundo mandato de Trump.

Hoy 13:57

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en la Casa Blanca con Donald Trump en un contexto de tensiones comerciales y diplomáticas entre ambos países. Es la primera visita del mandatario brasileño a Washington en el segundo mandato de Trump, en medio de diferencias políticas que han marcado la relación bilateral.

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La agenda del encuentro se concentra principalmente en cuestiones económicas, con especial énfasis en los aranceles aplicados a productos brasileños y en la búsqueda de evitar nuevas medidas que puedan afectar el intercambio comercial. También se incluyen discusiones sobre sectores estratégicos y regulaciones vinculadas a la economía digital.

Otro de los puntos centrales es la cooperación en seguridad, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Ambos países vienen desarrollando iniciativas para mejorar el intercambio de información entre agencias fiscales y de control fronterizo.

El diálogo se da en un escenario de relaciones complejas, atravesadas por visiones políticas opuestas y antecedentes de tensiones comerciales. En ese marco, Brasil busca sostener los canales diplomáticos abiertos mientras intenta reducir el impacto de eventuales nuevos aranceles.

Además, el vínculo bilateral ha estado condicionado por la discusión en torno a figuras políticas de la región y por medidas económicas previas que generaron fricciones, aunque en los últimos meses se han reactivado instancias de negociación para estabilizar la relación.