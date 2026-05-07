"Si soy intendente de La Banda los impuestos municipales van a ser reducidos en un 50%"

Así lo aseguró en diálogo con Radio Panorama Roberto Barrionuevo, precandidato a intendente de La Banda por el partido Unidos por la Victoria.

Hoy 13:41

El precandidato a intendente de La Banda, Roberto Barrionuevo, planteó una de sus principales propuestas de campaña al asegurar que, en caso de llegar al Ejecutivo municipal, reducirá en un 50% los impuestos locales.

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En diálogo con Radio Panorama, Barrionuevo explicó que su candidatura surge “en el afán de sacar adelante la ciudad”, a la que definió como una de las más importantes del interior del país, tanto por su peso económico como cultural y político. En ese sentido, remarcó que su espacio busca impulsar una campaña basada en el diálogo y alejada de la confrontación: “Nuestra postura es la de no difamar a nadie, no enfrentarnos sino llevar una política de diálogo”.

El dirigente también hizo foco en las demandas de los vecinos, especialmente en lo que respecta a la prestación de servicios. Señaló que la ciudad ha experimentado un importante crecimiento demográfico que no fue acompañado por una mejora en la infraestructura. Como ejemplo, mencionó la zona norte, donde viven cerca de 60 mil personas y donde, según afirmó, los servicios son “muy magros”.

“Estamos del lado del vecino que a diario se queja de muchas cosas. Necesitamos la colaboración de todos, con ideas claras y sencillas, para rendir cuentas de lo que se está haciendo”, sostuvo. Además, cuestionó la falta de información sobre las cuentas municipales: “No sabemos cuál es la recaudación de la comuna, de los ingresos y egresos de la ciudad”.

En otro tramo de la entrevista, Barrionuevo abordó problemáticas sociales como las adicciones en jóvenes y la inseguridad. “Hay chicos con adicciones de los que nadie se ocupa. Queremos que estos jovencitos no se pierdan”, expresó, al tiempo que subrayó la necesidad de reforzar la presencia del Estado municipal en materia de seguridad. “Hoy un ama de casa no puede caminar tranquila por la vereda”, afirmó.

Asimismo, propuso un rol más activo tanto del municipio como de los empleados municipales, a quienes consideró agentes clave para detectar y comunicar problemáticas cotidianas, desde irregularidades menores hasta situaciones más complejas.

Finalmente, el precandidato reiteró su propuesta de reducción impositiva, detallando que alcanzará a tasas como comercio, inspección y cementerio. “Hoy firmo que los impuestos municipales van a ser reducidos en todas sus categorías en un 50%”, aseguró. En ese marco, planteó que una baja en la carga tributaria, sumada a facilidades de pago —como el uso de transferencias— podría incrementar la recaudación: “Pagando todos, vamos a tener quizás el doble o el triple de los ingresos actuales”.

También adelantó que buscará dialogar con distintas instituciones para garantizar la implementación efectiva de estas medidas, al tiempo que agradeció al gobierno provincial por “hacerse cargo de las limitaciones que generan las políticas de Nación”.