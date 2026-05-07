Mastantuono quedó en medio del escándalo que sacude al Real Madrid antes del Clásico

El juvenil argentino apareció mencionado en medio del caos interno que atraviesa el Merengue. Peleas entre futbolistas, un vestuario dividido y fuertes cuestionamientos a Álvaro Arbeloa marcan la previa de un duelo decisivo.

Hoy 13:50

El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más explosivos de los últimos años y el nombre de Franco Mastantuono quedó inesperadamente en el centro de la escena. A días del Clásico frente al Barcelona, el vestuario blanco estalló con peleas internas, futbolistas enfrentados y una relación cada vez más deteriorada con el entrenador Álvaro Arbeloa.

La situación explotó definitivamente tras el violento cruce entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el entrenamiento de Valdebebas. Lo que comenzó como una fuerte entrada durante un ejercicio terminó en empujones, insultos y una discusión que continuó en el vestuario. Pero lejos de tratarse de un hecho aislado, el conflicto parece ser apenas una muestra del caos que atraviesa el plantel.

Según reveló el diario Marca, días antes también habían protagonizado un encontronazo Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, mientras que al menos seis jugadores directamente no mantienen diálogo con Arbeloa. La falta de comunicación entre el cuerpo técnico y varios referentes encendió todas las alarmas en un equipo golpeado por los malos resultados y una temporada sin títulos.

En medio de ese contexto apareció el nombre del juvenil argentino Mastantuono. De acuerdo a la información difundida por el periodista español Miguel Serrano, el futbolista surgido de River quedó expuesto por una situación cotidiana dentro del predio de entrenamiento.

El relato asegura que Mastantuono llegaba primero a Valdebebas y utilizaba la camilla de los fisioterapeutas antes que los futbolistas más experimentados, algo que rompía un código no escrito del vestuario madridista donde los veteranos tienen prioridad. El juvenil habría manifestado su incomodidad por esa dinámica ante Xabi Alonso, situación que profundizó el choque entre referentes y jóvenes del plantel.

Las críticas también alcanzaron a varios líderes del equipo. Serrano afirmó que Dani Carvajal “no tuvo control del vestuario”, mientras que apuntó contra David Alaba por manejarse de manera individualista. Incluso cuestionó a Valverde, segundo capitán del equipo, asegurando que estuvo “más pendiente de disputar poder interno que de proteger a los más jóvenes”.

A la crisis deportiva e institucional se sumó además una nueva polémica con Kylian Mbappé. El delantero francés, lesionado, fue fotografiado en viajes por Italia y París junto a la actriz Ester Expósito, algo que generó malestar en la dirigencia. Arbeloa intentó bajarle el tono al tema, aunque dejó una frase contundente: “No existe, ni existirá, un jugador más grande que el propio Real Madrid”.

El escenario deportivo tampoco ayuda. El Madrid llega al Clásico muy lejos del Barcelona en La Liga, eliminado de la Champions League y fuera de la pelea en la Copa del Rey. Encima, el conjunto catalán podría consagrarse campeón el domingo en el Camp Nou ante su eterno rival.

Así, el Merengue afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada con un plantel fracturado, un vestuario dividido y un clima que parece haber tocado fondo.