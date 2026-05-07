Bombazo en la Fórmula 1: Red Bull tendría el reemplazante de Verstappen

La escudería austríaca atraviesa un flojo arranque de temporada y ya analiza escenarios ante una eventual salida de Max.

Hoy 13:55

El presente de Red Bull en la Fórmula 1 está lejos de lo esperado y eso comenzó a generar movimientos fuertes dentro del paddock. Tras las primeras carreras de la temporada, el equipo austríaco quedó relegado en el campeonato y la continuidad de Max Verstappen ya no parece asegurada.

Según reveló el sitio especializado Motorsport después del Gran Premio de Miami, la escudería con sede en Milton Keynes comenzó a trabajar en un posible plan de contingencia ante una eventual salida del tetracampeón neerlandés. Y el nombre que más fuerte suena para ocupar su lugar es el del australiano Oscar Piastri.

La preocupación dentro de Red Bull no pasa solamente por lo deportivo. El equipo construyó gran parte de su estructura alrededor de Verstappen y una posible partida obligaría a replantear completamente el proyecto. Por eso, la dirigencia considera que reemplazarlo con un piloto joven de la academia, como Isack Hadjar, sería un riesgo demasiado grande por la falta de experiencia.

En ese escenario, Piastri aparece como una opción ideal por presente y proyección. Además, desde hace algunos meses comenzaron a detectarse movimientos llamativos en el entorno del piloto australiano.

De acuerdo a la información publicada por Motorsport, Mark Webber, representante de Piastri y ex piloto de Red Bull, no estuvo presente en los ensayos de Bahréin durante la pretemporada. Al mismo tiempo, el corredor reorganizó parte de su grupo técnico y volvió a trabajar junto a Pedro Matos, ingeniero con quien coincidió en la Fórmula 2.

El interés de Red Bull también coincide con un contexto interno de transformación. La salida de Helmut Marko marcó el final de una etapa histórica basada en promover talentos propios, mientras que la nueva conducción encabezada por Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff parece apostar por pilotos ya consolidados dentro de la categoría.

La incertidumbre sobre Verstappen se instaló definitivamente tras algunas declaraciones realizadas por el neerlandés después del Gran Premio de Japón. Allí reconoció públicamente su frustración con el presente deportivo: “Estoy comprometido al 100%, pero no es algo sano porque no lo estoy disfrutando”.

Mientras tanto, Piastri atraviesa un gran momento en McLaren. Luego de un comienzo accidentado en Australia, logró recuperarse con podios importantes en Japón y Miami, consolidándose como una de las grandes figuras jóvenes de la categoría.

El gran obstáculo para Red Bull es contractual. El australiano tiene vínculo firmado con McLaren hasta 2027, aunque en la Fórmula 1 los contratos rara vez son definitivos cuando aparecen intereses mayores.

Por ahora no existe ninguna negociación oficial, pero el simple hecho de que el nombre de Piastri empiece a sonar como reemplazante de Verstappen deja en evidencia que algo cambió dentro de Red Bull. Y en la Máxima, cuando empiezan los rumores, pocas veces son casualidad.