Javier Milei anunció un “SÚPER RIGI” con mayores beneficios para inversiones

El Presidente adelantó desde sus redes la creación de un nuevo esquema que ampliará el régimen vigente y aseguró que incluirá sectores “nunca antes existentes” en el país.

Hoy 13:06

El presidente Javier Milei anunció este jueves a través de sus redes sociales la creación de un “SÚPER RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones vigente desde agosto de 2024, con el objetivo de profundizar la llegada de capitales al país.

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Según adelantó el mandatario, el nuevo esquema ofrecerá “mayores ventajas” que el sistema actual y estará orientado a sectores que, según sus palabras, “nunca han existido en Argentina”, aunque no brindó mayores detalles sobre su alcance específico.

El anuncio fue realizado en el marco de su regreso al país tras su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va del año. Desde el avión presidencial, Milei compartió un mensaje en el que utilizó un tono informal para referirse a la comunicación de la medida.

En ese contexto, el Presidente volvió a remarcar su intención de acelerar cambios en materia económica y de inversión, en línea con las reformas impulsadas por su gestión desde el inicio del mandato.

La noticia fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien replicó el mensaje presidencial en X y acompañó la publicación con la sigla libertaria TMAP (Todo marcha acorde al plan) junto al emoji de una bandera argentina.