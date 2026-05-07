Netanyahu tras el ataque en Beirut: “Ningún terrorista está exento de responsabilidad”

Israel confirmó la eliminación de un comandante de Hezbollah en un bombardeo en la capital libanesa, el primero desde el alto el fuego.

Hoy 12:47

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respaldó públicamente el operativo militar en Beirut que terminó con la muerte de un alto mando de Hezbollah, y advirtió que cualquier persona que ataque a su país será alcanzada por las fuerzas israelíes.

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El ataque, realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tuvo como objetivo a Ahmad Ghaleb Balout, señalado como comandante de la unidad de élite “Fuerza Radwan”, a quien acusan de haber planificado y ejecutado múltiples operaciones contra territorio israelí desde el sur del Líbano.

Según la información militar difundida, el operativo se llevó a cabo en una zona de la capital libanesa y marcó el primer bombardeo en Beirut desde la vigencia de un acuerdo de cese del fuego. Las autoridades israelíes sostienen que el objetivo estaba vinculado a la preparación de ataques y al fortalecimiento operativo del grupo.

En paralelo, las FDI informaron también sobre la muerte de un familiar de un alto dirigente de Hamas en otro ataque en Gaza, en el marco de una serie de operaciones recientes en distintos frentes del conflicto.

Desde Israel reiteraron que continuarán actuando contra lo que consideran amenazas directas a su seguridad, mientras el escenario regional permanece en tensión.