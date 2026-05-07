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Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

Universidad Católica y Cruzeiro empataron 0-0 en Chile y quedaron con siete puntos, mientras que el Xeneize suma seis y Barcelona cierra con tres unidades.

Hoy 13:02

La caída de Boca por 1-0 frente a Barcelona de Ecuador en Guayaquil cambió por completo el panorama del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo argentino perdió terreno en la tabla y, tras el empate sin goles entre Universidad Católica y Cruzeiro en Chile, terminó la cuarta fecha en el tercer lugar.

El conjunto chileno y el brasileño lideran la zona con 7 puntos, aunque Universidad Católica ocupa la cima por ventaja en el desempate olímpico tras haber ganado en Brasil. Boca quedó con 6 unidades, mientras que Barcelona sumó sus primeros tres puntos y todavía mantiene chances matemáticas.

Con este escenario, el equipo argentino afrontará dos verdaderas finales en la Bombonera y necesitará sumar para no quedar eliminado antes de tiempo.

Qué necesita Boca para clasificar a octavos

La situación todavía está abierta, aunque el margen de error se achicó considerablemente.

  • Si Boca gana los dos partidos ante Cruzeiro y Universidad Católica, llegará a 12 puntos y se clasificará primero del grupo sin depender de ningún otro resultado.
  • Si suma 4 puntos, tendrá distintas posibilidades:
  • Si empata con Cruzeiro y luego vence a Universidad Católica, clasificará.
  • Si derrota a Cruzeiro por dos goles o más y luego empata con Universidad Católica, también avanzará.
  • Si le gana a Cruzeiro por un solo gol y luego empata, dependerá de que Universidad Católica no venza a Barcelona. En ese caso podría entrar en juego la diferencia de gol.
  • Si consigue solo 3 puntos, deberá esperar ayuda de Barcelona. Necesitará que el equipo ecuatoriano le saque al menos un empate al rival al que Boca haya derrotado.
  • Si empata ambos partidos y suma 2 puntos, la clasificación dependerá completamente de otros resultados. Boca solo avanzará si Barcelona derrota a Universidad Católica y no vence a Cruzeiro.
  • Si suma un punto o pierde los dos encuentros, quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Las dos finales que le quedan a Boca

El equipo argentino tendrá la ventaja de definir la fase de grupos como local, aunque la presión será enorme.

Fecha 5

  • Boca vs. Cruzeiro
  • Universidad Católica vs. Barcelona

Fecha 6

  • Boca vs. Universidad Católica
  • Cruzeiro vs. Barcelona

La próxima jornada será determinante. Boca recibirá a Cruzeiro en un partido que puede definir gran parte de su futuro internacional. Una victoria lo volverá a meter de lleno en la pelea; cualquier otro resultado lo dejará al borde de la eliminación.

TEMAS Copa Libertadores Club Atlético Boca Juniors

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