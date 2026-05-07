Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

Universidad Católica y Cruzeiro empataron 0-0 en Chile y quedaron con siete puntos, mientras que el Xeneize suma seis y Barcelona cierra con tres unidades.
La caída de Boca por 1-0 frente a Barcelona de Ecuador en Guayaquil cambió por completo el panorama del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo argentino perdió terreno en la tabla y, tras el empate sin goles entre Universidad Católica y Cruzeiro en Chile, terminó la cuarta fecha en el tercer lugar.
El conjunto chileno y el brasileño lideran la zona con 7 puntos, aunque Universidad Católica ocupa la cima por ventaja en el desempate olímpico tras haber ganado en Brasil. Boca quedó con 6 unidades, mientras que Barcelona sumó sus primeros tres puntos y todavía mantiene chances matemáticas.
Con este escenario, el equipo argentino afrontará dos verdaderas finales en la Bombonera y necesitará sumar para no quedar eliminado antes de tiempo.
La situación todavía está abierta, aunque el margen de error se achicó considerablemente.
El equipo argentino tendrá la ventaja de definir la fase de grupos como local, aunque la presión será enorme.
Fecha 5
Fecha 6
La próxima jornada será determinante. Boca recibirá a Cruzeiro en un partido que puede definir gran parte de su futuro internacional. Una victoria lo volverá a meter de lleno en la pelea; cualquier otro resultado lo dejará al borde de la eliminación.