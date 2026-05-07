Alerta en Bariloche: un hombre con hantavirus está en terapia intensiva

El paciente de 45 años permanece internado en el Hospital Zonal “Ramón Carrillo” y su familia fue aislada de forma preventiva.

Hoy 12:36

Un hombre de 45 años permanece internado en estado de observación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal “Ramón Carrillo”, en la ciudad de Bariloche, tras ser diagnosticado con un cuadro compatible con hantavirus.

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El paciente ingresó al centro de salud con síntomas iniciales como fiebre, dolores musculares, vómitos y malestar general. Ante la sospecha clínica, los equipos médicos activaron de inmediato el protocolo correspondiente y dispusieron su internación.

Con el avance del cuadro, el hombre fue trasladado a terapia intensiva, donde se encuentra estable y con asistencia de oxígeno, aunque continúa bajo estricta vigilancia médica para evaluar su evolución.

Como medida preventiva, las autoridades sanitarias dispusieron el aislamiento de dos familiares directos, quienes por el momento no presentaron síntomas. Paralelamente, se aguardan los resultados de laboratorio para confirmar el diagnóstico y establecer el posible origen del contagio.

Desde el área de salud local señalaron que este tipo de infecciones pueden comenzar con signos similares a una gripe o un cuadro gastrointestinal, lo que dificulta su detección temprana. El caso se mantiene bajo seguimiento epidemiológico.