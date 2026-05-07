Sin Adorni en la comitiva, Karina Milei viajó a San Juan para mostrarse al frente de la agenda política

La secretaria general de la Presidencia llegó junto a Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques y los primos Menem para participar de la Expo San Juan Minera. Su agenda incluye una mesa clave con gobernadores y empresarios del sector.

Hoy 12:32

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó este jueves a San Juan para encabezar la presencia del Gobierno nacional en la 11° edición de la Expo San Juan Minera, uno de los encuentros más importantes del sector en el país.

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La funcionaria llegó acompañada por parte de su mesa chica: el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no integró la comitiva oficial y permaneció en Buenos Aires. Según trascendió, su agenda incluye una asamblea de directores de Aerolíneas Argentinas.

Con el presidente Javier Milei de regreso de Estados Unidos, donde participó de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken en Los Ángeles, Karina Milei buscará mostrarse al frente de la agenda política del Gobierno nacional en la provincia cuyana.

La visita se da en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo y de mayor exposición pública de la secretaria general, quien en los últimos días encabezó reuniones de la mesa política, coordinó movimientos legislativos y mantuvo contactos con dirigentes del Congreso.

La agenda en San Juan prevé una recorrida por Calera San Juan, en la localidad de Los Berros, departamento Sarmiento, una firma vinculada a la actividad minera local. Luego, la comitiva participará de actividades en el predio ferial y la jornada cerrará con una cena de carácter político y empresarial.

Uno de los ejes centrales será la Mesa Federal Minera, que reunirá a más de diez gobernadores de provincias mineras e industriales junto a funcionarios nacionales y referentes del sector privado.

El anfitrión será el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien preside la Mesa del Cobre, espacio que nuclea a las principales provincias productoras del mineral.

Entre los mandatarios con participación prevista se encuentran Alfredo Cornejo de Mendoza, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Martín Llaryora de Córdoba.

La presencia de Karina Milei también tendrá una lectura política, ya que el Gobierno buscará reforzar su vínculo con gobernadores aliados y sectores estratégicos de la economía, en una provincia clave para el desarrollo minero.

La Expo San Juan Minera, organizada por Panorama Minero junto al Gobierno provincial como socio institucional, se desarrolla del 6 al 8 de mayo en el predio del Estadio del Bicentenario.

El evento reúne a más de 500 empresas participantes, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y alrededor de 15.000 asistentes acreditados, sobre una superficie de exposición superior a los 18.000 metros cuadrados.

La visita de la secretaria general a Sarmiento también generó expectativas sobre un posible anuncio vinculado a la Ruta Nacional 153, considerada estratégica para el acceso a proyectos mineros de la zona. Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial al respecto.