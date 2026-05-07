Qué necesita River para pasar a octavos de la Copa Sudamericana

El Millonario visita este jueves a Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H y el partido puede marcar el rumbo de su futuro internacional.

Hoy 12:59

Aunque Eduardo Coudet decidió preservar a varios titulares pensando en los octavos de final del Torneo Apertura, en River saben que el duelo de esta noche ante Carabobo puede ser determinante para encaminar la clasificación en la Copa Sudamericana.

El equipo de Núñez llega como líder del Grupo H con 7 puntos tras vencer a Bragantino en Brasil y sabe que el objetivo principal es terminar primero. En esta edición de la Sudamericana, únicamente el líder de cada zona accede directamente a los octavos de final, mientras que el segundo debe disputar un repechaje frente a un tercero proveniente de la Libertadores.

Por eso, el cruce en Venezuela aparece como una verdadera final anticipada. River puede quedar a un paso de asegurarse el grupo o terminar obligado a ganar todo lo que le queda para no depender de otros resultados.

Qué pasa si River le gana a Carabobo

Si el Millonario consigue los tres puntos, llegará a las 10 unidades y dará un paso enorme rumbo a los octavos de final. Además, podría sacar una diferencia importante sobre sus perseguidores dependiendo de lo que ocurra entre Bragantino y Blooming.

En ese escenario, River quedaría muy cerca de asegurar el primer puesto y definiría gran parte de la clasificación en el Monumental durante las últimas dos jornadas.

Qué pasa si empata en Venezuela

El empate mantendría a River en la cima, aunque dejaría el grupo completamente abierto. Si Bragantino derrota a Blooming, la tabla quedaría con River líder con 8 puntos, seguido por Carabobo con 7 y el conjunto brasileño con 6.

Ese panorama dejaría muy poco margen de error para el equipo de Coudet de cara a los dos encuentros finales.

Qué pasa si pierde ante Carabobo

La derrota sería el peor escenario posible para River. El conjunto venezolano lo superaría en la tabla y el Millonario podría quedar obligado a ganar los dos partidos restantes para aspirar, al menos, a terminar primero.

Además, si Bragantino suma de a tres en Bolivia, el duelo entre River y el equipo brasileño en el Monumental pasará a ser una auténtica final por la clasificación.

Cómo sigue el fixture de River en el Grupo H

Fecha 4

Blooming vs. Bragantino

Carabobo vs. River

Fecha 5

River vs. Bragantino

Blooming vs. Carabobo

Fecha 6