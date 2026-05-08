China confirmó el ataque a un petrolero con tripulación de su país en el estrecho de Ormuz

Beijing calificó de “inaceptables” los nuevos enfrentamientos en la zona y reclamó garantizar la seguridad de la navegación.

Hoy 09:34

El gobierno de China confirmó que un petrolero con tripulación china fue atacado en el estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente tras los recientes enfrentamientos en la región.

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El incidente ocurrió el 4 de mayo y marca la primera vez que ciudadanos chinos resultan directamente afectados por la escalada en esta estratégica vía marítima, por donde transita buena parte del petróleo que abastece al gigante asiático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, confirmó que no hubo víctimas entre los tripulantes y expresó la preocupación de Beijing por la seguridad de los buques civiles que operan en la zona. Además, pidió garantizar la libre navegación y la protección de las tripulaciones.

En paralelo, el canciller Wang Yi aseguró que China incrementará sus esfuerzos diplomáticos para contribuir a una solución pacífica al conflicto y calificó como “inaceptable” la nueva escalada militar.

El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el comercio energético mundial y especialmente para China, principal comprador del petróleo iraní y uno de los países más dependientes de ese corredor marítimo para asegurar su abastecimiento de crudo.



