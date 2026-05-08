Video: un volcán erupcionó en Indonesia y mató a tres turistas

El dramático episodio ocurrió en la isla de Halmahera, donde las autoridades continuaban con las tareas de rescate en medio de la intensa actividad volcánica.

Hoy 10:01

Un grupo de montañistas vivió una verdadera pesadilla este viernes en la isla de Halmahera, en Indonesia, cuando el volcán Dukono entró en erupción y desató una tragedia. Tres personas murieron y varias resultaron heridas, según confirmaron las autoridades locales.

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Entre las víctimas fatales hay dos ciudadanos de Singapur y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia. Así lo informó Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de la provincia de Halmahera del Norte, quien detalló que el desastre ocurrió mientras veinte excursionistas recorrían las laderas del volcán.

De los veinte turistas, nueve eran de Singapur y el resto de Indonesia. Hasta el momento, quince lograron bajar sanos y salvos, pero las autoridades todavía no tienen información sobre el paradero de las otras dos personas.

“Los cuerpos de los fallecidos siguen en la montaña”, explicó Pasaribu desde una estación de monitoreo.

La situación es crítica: “Debido a las erupciones en curso, la situación sigue considerándose insegura para llevar a cabo una evacuación. Por ello, el equipo aún está esperando el momento adecuado para iniciar la búsqueda”, agregó el jefe policial.

Algunos turistas sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

El drama podría haberse evitado. Según las autoridades, el acceso a la zona del volcán estaba prohibido desde el mes pasado por el aumento de la actividad volcánica. Sin embargo, el grupo de turistas ignoró las señales de advertencia colocadas en el sendero.

El guía y un asistente del grupo fueron llevados a la comisaría y podrían enfrentar cargos penales por haber conducido a los excursionistas a una zona restringida.

La operación de rescate es extremadamente compleja. El terreno es accidentado y solo se puede llegar con vehículos hasta cierto punto de la pendiente.

“Por el resto del camino, las víctimas deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación”, sostuvo Pasaribu.

Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, explicó que la erupción de la madrugada estuvo acompañada de un “ruido atronador” y una columna de humo que se elevó a 10 kilómetros desde la cima del monte Dukono, lo que puede afectar a la población de la zona.

Indonesia es un país acostumbrado a convivir con las erupciones. El archipiélago más grande del mundo se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, y sufre frecuentes terremotos y erupciones volcánicas. El país cuenta con casi 130 volcanes activos.

El Dukono está actualmente en el tercer nivel de alerta más alto del sistema de cuatro niveles de Indonesia.

Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a turistas y escaladores no acercarse a menos de 4 kilómetros del cráter Malupang Warirang.