El senador Zamora presentó esta semana proyectos sobre salud, prevención y fortalecimiento institucional

Las iniciativas apuntan a ampliar derechos en materia sanitaria y mejorar la capacidad de respuesta del Estado en Santiago del Estero.

Hoy 10:15

El senador nacional Gerardo Zamora presentó esta semana tres iniciativas legislativas que combinan una agenda de ampliación de derechos en salud con el fortalecimiento de capacidades estatales en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En primer lugar, impulsó una modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, retomando un proyecto originalmente presentado por la senadora Claudia Ledesma Abdala. La propuesta busca ordenar el marco normativo mediante la incorporación de definiciones más precisas que permitan diferenciar entre instituciones monovalentes —asociadas al encierro— y centros especializados con abordajes interdisciplinarios y comunitarios.

Asimismo, el proyecto propone modificar el régimen de internaciones, habilitando que puedan realizarse tanto en hospitales generales como en centros especializados que cumplan con estándares adecuados. El objetivo es equilibrar la perspectiva de derechos humanos con la necesidad de garantizar tratamientos eficaces, ampliando las alternativas terapéuticas y fortaleciendo la red de atención.

En segundo término, Zamora presentó un proyecto de ley que establece la cobertura obligatoria del 100% de protectores solares con factor de protección 30 o superior por parte de obras sociales, prepagas y otros agentes del sistema de salud, incorporando esta prestación al Programa Médico Obligatorio. La iniciativa reconoce al protector solar como un insumo esencial en la prevención de enfermedades dermatológicas, especialmente el cáncer de piel, e incluye campañas de concientización sobre los riesgos de la exposición a la radiación ultravioleta.

Por último, el senador impulsó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo la apertura de una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en la ciudad Capital de Santiago del Estero, junto con una oficina en La Banda y un centro de documentación rápida.

La propuesta responde a la falta de estas dependencias en la provincia, lo que obliga actualmente a los ciudadanos a trasladarse a otras jurisdicciones para realizar trámites, generando mayores costos y dificultades. En un contexto de crecimiento demográfico, expansión de inversiones y aumento del turismo internacional, la iniciativa busca acercar el Estado a la ciudadanía, mejorar la calidad institucional y acompañar el desarrollo productivo de la provincia.