Messi bajó la euforia y puso a otras selecciones por encima de Argentina para el Mundial 2026

El capitán de la Scaloneta habló de la próxima Copa del Mundo y reconoció que, aunque la Albiceleste competirá al máximo, hay equipos que llegan mejor posicionados.

Hoy 13:32

Hasta ahora, Lionel Messi nunca confirmó oficialmente que jugará el Mundial 2026, pero sus palabras dejan en claro que tiene la mira puesta en lo que podría ser su última gran función con la camiseta de la Selección Argentina. A sus 39 años, que cumplirá durante la competencia, el capitán mantiene intacta la ilusión de volver a tocar la gloria, aunque eligió bajar el tono a la euforia y aseguró que la Albiceleste no es la principal candidata.

En diálogo con el programa Lo del Pollo, el astro rosarino destacó la fortaleza del grupo que conduce Lionel Scaloni, aunque remarcó que hay otras selecciones que llegan en mejor forma colectiva. “Argentina llega bien. Si bien hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones y falta de ritmo, el grupo está junto. Quedó demostrado que es un grupo que compite, quiere siempre ganar y deja todo para intentar lograr los objetivos”, expresó Leo.

De todos modos, el campeón del mundo en Qatar 2022 fue claro al analizar el panorama internacional: “Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo y selección”. Una declaración que refleja prudencia y realismo, lejos de cualquier exceso de confianza.

Al momento de mencionar candidatos, Messi no dudó y puso a varias potencias un escalón por encima de la Scaloneta. “Hoy por hoy, Francia se ve muy bien otra vez. Tiene muchísimos jugadores de gran nivel. Creo que España y Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales”, analizó.

Además, el capitán argentino también incluyó en la conversación a otras selecciones históricas. “Alemania, Inglaterra, las grandes potencias... Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa”, cerró Messi, palpitando un Mundial 2026 que promete tener una pelea feroz por el título.