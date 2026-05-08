Rentas Municipal de La Banda habilitó el plan “Nos ponemos al día 2”

Los contribuyentes podrán acceder a importantes descuentos en intereses por mora y facilidades de pago.

Hoy 13:49

La Dirección de Rentas de la municipalidad de La Banda informa que se encuentra en vigencia el plan “Nos ponemos al día 2” para los vecinos que se encuentran en situación de mora con las tasas municipales.

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Este nuevo plan de pago se desarrollará con la siguiente modalidad: Abonando de contado la totalidad de la deuda se realizará un 50% (cincuenta por ciento) de descuento en los intereses por mora.

En tres cuotas iguales y consecutivas sin interés de financiación: 40% (cuarenta por ciento) en los intereses por mora. Y en 6 cuotas iguales y consecutivas sin interés de financiación: 30% (treinta por ciento) en los intereses por mora.

El plan contempla los siguientes servicios: Tasas por servicios sobre la propiedad inmueble. Tasa por servicio sobre la actividad comercial industrial y de servicios. Tasa por servicio de conservación y mantenimiento en el cementerio.