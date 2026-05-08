Así quedó el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029

Con Flamengo ya clasificado como campeón de la Copa Libertadores 2025, varios gigantes del continente pelean por los cupos restantes para el próximo Mundial de Clubes.
La primera edición ampliada del Mundial de Clubes 2025 dejó una fuerte repercusión y la FIFA ya trabaja en lo que será el torneo de 2029. Aunque todavía no se confirmó oficialmente la cantidad de participantes, todo indica que se mantendrá el formato de 32 equipos, con seis representantes de la Conmebol.
El sistema de clasificación será similar al utilizado para el certamen anterior. Cuatro lugares serán para los campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que los otros dos boletos se definirán mediante el ranking Conmebol. Los clubes suman puntos desde la fase de grupos: tres por victoria, uno por empate y bonus extra por avanzar de ronda.
Además, existe una regla clave que puede alterar el panorama: ningún país podrá tener más de dos equipos clasificados por ranking, salvo que consiga más campeones continentales. Por eso, si un club brasileño vuelve a ganar la Libertadores en las próximas ediciones, varios equipos de Brasil podrían quedar afuera pese a estar arriba en la tabla.
Con los puntos acumulados hasta la actual edición de la Libertadores 2026, Palmeiras lidera el ranking con 57 unidades, mientras que Liga de Quito aparece segundo con 44. Más atrás vienen Estudiantes de La Plata con 37 y Racing Club con 35, aunque la Academia ya no disputa la actual Libertadores y no podrá sumar más puntos.
Entre los argentinos también aparecen Vélez Sarsfield, River Plate, Rosario Central, Boca Juniors, Lanús, Platense e Independiente Rivadavia, todos todavía con chances matemáticas de meterse en la pelea.