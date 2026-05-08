Así quedó el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2029

Con Flamengo ya clasificado como campeón de la Copa Libertadores 2025, varios gigantes del continente pelean por los cupos restantes para el próximo Mundial de Clubes.

Hoy 13:55

La primera edición ampliada del Mundial de Clubes 2025 dejó una fuerte repercusión y la FIFA ya trabaja en lo que será el torneo de 2029. Aunque todavía no se confirmó oficialmente la cantidad de participantes, todo indica que se mantendrá el formato de 32 equipos, con seis representantes de la Conmebol.

El sistema de clasificación será similar al utilizado para el certamen anterior. Cuatro lugares serán para los campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que los otros dos boletos se definirán mediante el ranking Conmebol. Los clubes suman puntos desde la fase de grupos: tres por victoria, uno por empate y bonus extra por avanzar de ronda.

Además, existe una regla clave que puede alterar el panorama: ningún país podrá tener más de dos equipos clasificados por ranking, salvo que consiga más campeones continentales. Por eso, si un club brasileño vuelve a ganar la Libertadores en las próximas ediciones, varios equipos de Brasil podrían quedar afuera pese a estar arriba en la tabla.

Con los puntos acumulados hasta la actual edición de la Libertadores 2026, Palmeiras lidera el ranking con 57 unidades, mientras que Liga de Quito aparece segundo con 44. Más atrás vienen Estudiantes de La Plata con 37 y Racing Club con 35, aunque la Academia ya no disputa la actual Libertadores y no podrá sumar más puntos.

Entre los argentinos también aparecen Vélez Sarsfield, River Plate, Rosario Central, Boca Juniors, Lanús, Platense e Independiente Rivadavia, todos todavía con chances matemáticas de meterse en la pelea.

Así está el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

Palmeiras — 57 puntos

Flamengo (clasificado) — 55 puntos

Liga de Quito — 44 puntos

Estudiantes de LP — 37 puntos

Racing — 35 puntos

São Paulo — 25 puntos

Peñarol — 25 puntos

Vélez — 24 puntos

Cerro Porteño — 24 puntos

River Plate — 23 puntos

Universitario — 22 puntos

Independiente del Valle — 21 puntos

Botafogo — 21 puntos

Libertad — 20 puntos

Bolívar — 20 puntos

Nacional — 17 puntos

Atlético Nacional — 17 puntos

Internacional — 17 puntos

Sporting Cristal — 16 puntos

Rosario Central — 13 puntos

Universidad de Chile — 13 puntos

Independiente Rivadavia — 13 puntos

Corinthians — 13 puntos

Barcelona — 13 puntos

Mirassol — 12 puntos

Cruzeiro — 10 puntos

Platense — 10 puntos

Universidad Católica — 10 puntos

Coquimbo — 10 puntos

Deportes Tolima — 10 puntos

Boca Juniors — 9 puntos

Lanús — 9 puntos

Universidad Central Venezuela — 9 puntos

Colo Colo — 8 puntos

Olimpia — 8 puntos

Always Ready — 6 puntos

La Guaira — 6 puntos

Fluminense — 5 puntos

Independiente Santa Fe — 5 puntos

Junior — 4 puntos

Cusco — 4 puntos

Los cuatro clasificados confirmados al Mundial de Clubes 2029