Delincuentes simularon ser clientes y asaltaron a un delivery en Añatuya

La víctima fue emboscada durante una entrega y le robaron la moto, dinero y su celular.

Hoy 13:59

Un joven trabajador dedicado al reparto de comidas fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Añatuya, luego de ser engañado mediante un pedido falso realizado por delincuentes que se hicieron pasar por clientes.

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El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en el barrio Campo Rosso, sobre calle Gobernador Barraza Ampliación, donde Gabriel Palavecino acudió para entregar un pedido solicitado a nombre de “Olivera”. Según relató la víctima, al llegar al lugar observó a dos hombres que aparentaban esperar la comida, por lo que detuvo la marcha de su motocicleta sin sospechar lo que sucedería después.

De acuerdo con la denuncia, los sujetos actuaron con total naturalidad hasta que, de manera repentina, extrajeron un arma blanca y comenzaron a amenazarlo de muerte para obligarlo a entregar todas sus pertenencias.

Los delincuentes lograron apoderarse de una motocicleta Keller 110 cc de color negro, que posee una calcomanía de un puma en la parte frontal, además de una riñonera azul con dinero de la recaudación, documentación personal y del rodado, y un teléfono celular Samsung A32.

Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon rápidamente en dirección a la Ruta 92 con rumbo hacia Colonia Dora, mientras que la víctima logró pedir ayuda minutos después del hecho.

Personal de Prevención de la Departamental 13 acudió al lugar y desplegó un operativo de búsqueda y rastrillaje en distintos sectores de la zona, aunque hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 41, donde se inició una investigación para identificar a los responsables y tratar de recuperar los bienes sustraídos.