"El riesgo país no baja por el riesgo kuka": Caputo descartó que el caso Adorni afecte las inversiones

El ministro de Economía defendió el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que la baja del riesgo país depende de la estabilidad política. La conferencia se realizó junto a Manuel Adorni.

Hoy 14:18

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó una conferencia de prensa en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, donde explicó los alcances del denominado “súper RIGI”, impulsado por el presidente Javier Milei.

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Durante su exposición, Caputo se refirió al escenario económico y aseguró que la evolución del riesgo país todavía está condicionada por la incertidumbre política. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó.

El funcionario sostuvo además que el Gobierno cuenta con el financiamiento necesario para afrontar los próximos vencimientos y destacó que “la macroeconomía está ordenada”, por lo que “el paso del tiempo juega a favor”. En esa línea, anticipó nuevas mejoras en las calificaciones financieras y una futura baja del riesgo país.

La conferencia también marcó la reaparición pública de Manuel Adorni en medio de la escalada de la investigación judicial sobre su patrimonio y las presiones dentro del oficialismo para que adelante la presentación de su declaración jurada.

En los últimos días, el jefe de Gabinete evitó responder preguntas sobre su situación patrimonial y reiteró que dará explicaciones “en la Justicia”. Además, rechazó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y negó irregularidades vinculadas a viajes y operaciones inmobiliarias.