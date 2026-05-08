FIFA le dio amnistía a Otamendi y podrá jugar el debut de Argentina en el Mundial 2026

Nicolás Otamendi recibió este viernes una noticia clave de cara al Mundial 2026: la FIFA le otorgó una amnistía y podrá estar presente en el debut de la Selección Argentina frente a Selección de Argelia por la primera fecha del Grupo J.

El defensor de SL Benfica había sido expulsado en septiembre del año pasado durante el partido ante Selección de Ecuador, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Aquella noche, el zaguero derribó a Enner Valencia cuando se iba solo hacia el arco y el árbitro Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja directa sin necesidad de revisar la jugada en el VAR.

Como la Selección Argentina no volvió a disputar partidos oficiales tras la cancelación de la Finalissima, la sanción debía cumplirse en el primer encuentro oficial siguiente, es decir, el debut mundialista del próximo 16 de junio en Kansas City Stadium. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino realizó una presentación formal ante el Bureau de la FIFA solicitando una amnistía especial, que finalmente fue aprobada.

En el comunicado difundido por la AFA, la entidad explicó que las gestiones fueron encabezadas por Claudio Tapia y contaron además con el respaldo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, e incluso del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo.

De esta manera, todo indica que Otamendi integrará la lista definitiva de 26 convocados que debe presentar Lionel Scaloni antes del 30 de mayo. El entrenador ya había adelantado que tiene la nómina “bastante clara” y el experimentado defensor se perfila para ser titular en lo que sería su cuarto Mundial.

Con 130 partidos y ocho goles en la Selección Argentina, el central campeón del mundo en Qatar 2022 aparece como una fija en la defensa albiceleste, especialmente porque Cristian Romero llegará con poco rodaje tras recuperarse de una lesión.

La Scaloneta, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, compartirá el Grupo J junto a Argelia, Selección de Austria y Selección de Jordania en el camino inicial del Mundial 2026.