La insólita celebración de Luis Enrique en PSG: invitó a sus jugadores a su cumpleaños y no apareció

El entrenador español volvió a sorprender con una decisión tan inesperada como particular. Tras clasificar al PSG a otra final de Champions League, organizó una exclusiva cena para el plantel, pero él decidió no asistir.

Hoy 14:28

Luis Enrique volvió a demostrar que es uno de los personajes más particulares del fútbol mundial. Luego de clasificar a Paris Saint-Germain a su segunda final consecutiva de la UEFA Champions League, el técnico español celebró su cumpleaños número 56 de una manera completamente inesperada: organizó una cena de lujo para todo el plantel… y él mismo no fue.

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Según reveló el diario francés Le Parisien, el entrenador reservó una exclusiva mesa en el restaurante Prunier, un reconocido local especializado en caviar y mariscos ubicado cerca del Arco del Triunfo. Allí asistieron los futbolistas del conjunto parisino, todavía eufóricos tras eliminar al Bayern Munich y conseguir el boleto a una nueva definición europea. Sin embargo, el gran ausente fue justamente el homenajeado.

La llamativa situación rápidamente generó repercusión en Francia y alimentó aún más el perfil enigmático y obsesivo de Luis Enrique, que ya tiene la cabeza puesta en la gran final que se disputará en Budapest. Mientras sus jugadores disfrutaban de la celebración, el entrenador prefirió mantenerse al margen y enfocarse plenamente en la preparación del partido más importante de la temporada.

El gran momento del PSG también fue destacado por el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, quien llenó de elogios al técnico español. “Es mi mejor decisión. Hablé 15 años para ficharlo”, aseguró el mandatario, dejando en claro el peso que tiene el entrenador dentro del proyecto deportivo parisino.

Con un equipo que domina en Francia y sueña con conquistar definitivamente la Champions League, Luis Enrique atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Y fiel a su estilo intenso y particular, dejó en claro que para él la fiesta puede esperar: la final, no.