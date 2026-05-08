"Nunca estuve con una de 15": el escándalo que sacude a la Premier League

El futbolista español de 21 años quedó fuera de la convocatoria mientras el club inglés investiga la filtración de supuestas conversaciones con una adolescente de 15 años. El caso generó un fuerte impacto en el fútbol europeo.

Hoy 14:13

Bournemouth quedó en el centro de la polémica luego de decidir apartar preventivamente a Álex Jiménez tras la difusión de presuntos chats con una menor de edad. El lateral derecho español, de apenas 21 años, no fue convocado para el partido frente a Fulham FC mientras avanza una investigación interna que sacudió a la Premier League.

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El escándalo explotó en redes sociales, donde comenzaron a circular capturas de pantalla atribuidas al ex jugador de las inferiores de Real Madrid. Entre los mensajes filtrados aparece una frase que generó enorme indignación y repercusión pública: “¿No te importa que sea menor? Obvio que me importa, me gustan más chicas, nunca estuve con una de 15”, habría escrito el defensor español.

Ante la gravedad de la situación, el Bournemouth emitió un comunicado oficial confirmando que el futbolista quedará momentáneamente al margen del plantel profesional. “Por consiguiente, Álex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento”, expresó la institución inglesa mientras intenta esclarecer la autenticidad de las conversaciones filtradas.

Nacido en Leganés en 2005, Jiménez era considerado una de las grandes promesas del fútbol español. Tras formarse en La Fábrica del Real Madrid, fue transferido al AC Milan en 2024 y luego llegó al conjunto dirigido por Andoni Iraola, donde rápidamente se ganó un lugar como titular habitual.

Durante la actual temporada, el lateral disputó 31 partidos y hasta había despertado nuevamente el interés del Real Madrid, que seguía de cerca su evolución pensando en reforzar el sector derecho de la defensa. Sin embargo, el escándalo extrafutbolístico puso en pausa su crecimiento y abrió un panorama de total incertidumbre sobre su futuro inmediato en el fútbol europeo.