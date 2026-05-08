Santiago del Estero palpita el show de Airbag: detalles del operativo y la llegada de los Sardelli

Santiago del Estero ya palpita la llegada de Airbag, una de las bandas más convocantes del rock argentino actual, que este sábado 9 de mayo se presentará en el playón del Estadio Único Madre de Ciudades en el marco de su gira “El Club de la Pelea II”.

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Según pudo saber Diario Panorama, el grupo integrado por los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli arribará a la provincia el mismo día del recital, cerca de las 16 horas, en un vuelo privado que aterrizará en el Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés de la Capital santiagueña.

Tras el arribo, la banda se trasladará a un hotel del barrio Alberdi, donde permanecerá antes de dirigirse al predio del estadio para realizar la prueba de sonido de cara al espectáculo.

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El recital está previsto para las 21 horas y genera una enorme expectativa entre fanáticos santiagueños y seguidores de distintas provincias del NOA, que llegarán a la Madre de Ciudades para vivir una de las fechas más importantes del año en materia musical.

La presentación forma parte de la gira nacional con la que Airbag reafirma el gran presente de su carrera, luego del impacto de su último trabajo discográfico y de los históricos shows realizados en el estadio Monumental.

En los últimos días, la ciudad comenzó a vivir el clima previo al show con el inicio del armado del escenario en el sector del estacionamiento del Estadio Único, ubicado sobre la Costanera Diego Armando Maradona a la vera del río Dulce. Además, Guido Sardelli alimentó la expectativa al publicar en sus redes sociales un mensaje dirigido a los fans santiagueños: “Nos vemos en Santiago”.

Una vez finalizado el recital, los músicos cenarán en Santiago del Estero y posteriormente emprenderán el regreso a Buenos Aires, también en vuelo privado, cerrando así una visita exprés que promete dejar una noche histórica para el rock en la provincia.