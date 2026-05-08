La municipalidad acompaña una Master class de aerobox en la Plaza Belgrano

La jornada deportiva se realizará el domingo 10 y tendrá un fin solidario con la donación de alimentos no perecederos.

Hoy 13:45

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar de una Master Class de Aerobox que se realizará el próximo domingo 10 a partir de las 16 en Plaza Belgrano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad contará con la participación de los profesores Miguel Gómez y Franco Arias, quienes brindarán una jornada deportiva abierta al público, destinada a promover la actividad física, los hábitos saludables y la integración comunitaria.

Desde la organización informaron que la entrada consistirá en la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a acciones solidarias, combinando así el deporte con el compromiso social.

El evento es organizado de manera conjunta con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, reafirmando el compromiso municipal de seguir impulsando propuestas recreativas y deportivas para vecinos de todas las edades.

Asimismo, destacaron que estas iniciativas permiten generar espacios de encuentro, bienestar y vida saludable al aire libre, fortaleciendo la participación de la comunidad en actividades inclusivas y solidarias.