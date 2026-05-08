"La universidad está trabajando en un marco de limitaciones por la falta de financiamiento"

Así lo expresaron durante una visita a los estudios de Radio Panorama el rector de la UNSE Marcelino Ledesma y su vicerrectora Fernanda Mellano, en la antesala de una nueva marcha solicitando que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Hoy 13:39

En diálogo con Radio Panorama, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, junto a la vicerrectora Fernanda Mellano, expusieron la compleja situación que atraviesa la institución debido a la falta de financiamiento adecuado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ledesma señaló que “la universidad está trabajando en un marco de limitaciones propio de la falta de financiamiento pleno”, lo que repercute directamente en el desarrollo de actividades académicas. En ese sentido, explicó que se intenta sostener el vínculo pedagógico con los estudiantes, aunque con restricciones en insumos, prácticas profesionales y salidas al territorio.

Limitaciones presupuestarias y convocatoria a marcha

Por su parte, Mellano remarcó que, si bien los fondos que recibe la universidad son los previstos inicialmente, “no alcanzan para cubrir las necesidades actuales”, lo que ha derivado en la suspensión o reducción de distintas actividades. Entre las áreas más afectadas mencionó la extensión universitaria y las becas estudiantiles, además de dificultades para el mantenimiento de espacios dentro de la institución.

Marcelino Ledesma.

Ambos coincidieron en que la situación también impacta fuertemente en el ámbito de la investigación. La vicerrectora advirtió que los docentes investigadores continúan trabajando con recursos insuficientes, lo que pone en riesgo la continuidad y el desarrollo de proyectos científicos.

En este contexto, Ledesma destacó la importancia de las movilizaciones como herramienta de visibilización: “Las marchas han generado conciencia social sobre la situación del sistema universitario y científico”, afirmó, al tiempo que convocó a la comunidad a participar de la próxima manifestación prevista para el martes 12 de mayo a las 9:30 en la sede central de la UNSE.

Fernanda Mellano.

Finalmente, el rector puso en valor el rol de la ciencia en momentos críticos como la pandemia, subrayando que el sistema universitario y científico tiene un impacto directo en la vida de la sociedad, por lo que consideró fundamental generar conciencia sobre la necesidad de su financiamiento.